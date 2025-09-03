2025eko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze-estropadaren irteera-ordena

Itxi

Irteera hartuko duen lehenengo trainerua Cabo izango da. Bestalde, Chapela arduratuko da erlojupekoa ixteaz.

  Sailkatze-estropadan, Kontxarako zazpi txartel izango dira jokoan. Argazkia: EFE.

Asteazken eguerdian zozkatu da gaur arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den emakumezkoen Kontxako Banderarako sailkatzeko estropadaren irteera-ordena. Sailkatze-proba eitb.eus-en eta ETB1en izango da ikusgai, zuzenean, 17:40tik aurrera.

Zozketaren emaitzaren arabera, Cabo izango da lehena arraun egiten, eta Lekittarraken ontziak itxiko du lehenengo multzoko traineruen txanda. Ondoren, bigarren multzokoek ekingo diote lehiari; Euskotren Ligako traineruak multzo horretan daude. Tolosaldea abiatuko da guztien aurretik; azkena, berriz, Chapela izango da.

Sailkatze-estropada amaituta, Kontxarako txartela lortzen duten ontzien ordezkariak Donostiako Udalera abiatuko dira, eta igande honetako jardunaldirako txandetako zozketa egingo dute; zozketa eitb.eus-en izango da ikusgai, zuzenean. Kontxako Bandera igandean hasiko dira jokatzen.

Sailkatze-estropadaren ordena:

LEHENENGO MULTZOA

1- Cabo

2- Rianxo

3- Mecos

4- Hernani

5- Cesantes

6- Castropol

7- Deustu

8- Kaiku

9- Ondarroa

10- Lekittarra

 BIGARREN MULTZOA

11- Tolosaldea

12- Hondarribia

13- San Juan

14- Zumaia

15- Tiran

16- Orio

17- Zarautz

18- Donostiarra

19- Hibaika

20- Astillero

21- Chapela

 

