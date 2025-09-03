Arrauna
Kontxako Bandera
Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Hondarribia, Astillero eta Zumaia, Kontxarako sailkatuta
EITB Media
Arraun Lagunakekin batera lehiatuko dira Kontxako Banderan, irailaren 7ko eta 14ko bi jardunaldietan. Epaileek 10 segundoko zigorra ezarri diote 5. izan den Zarautzi, eta, ondorioz, kanpoan geratu dira zarauztarrak. Azkenean, Zumaiak lortu du sailkapena.
Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Zarautz, Hondarribia eta Astillero taldeek Kontxako Bandera lehiatzeko txartelak eskuratu dituzte. Hala, bada, Arraun Lagunakekin batera lehiatuko dira Donostian datozen bi igandeetan; irailaren 7an eta 14an.
Oriok ezarri du marka onena (11:42.50) Donostiako Badiako ur nahasietan. Bigarren postuan amaitu du Tolosaldeak (11:49.24) euneko garailearekiko 6 segundora. Tolosako taldeak baino bost segundo gehiago behar izan ditu Donostiarra (11:53.54) hirugarrenak. Laugarren marka onena Hibaikarena (11:59.90) izan da.
Zarautzek bosgarren marka onena (12:00.58) egin du uretan, baina estatxa behar baino lehenago askatu du irteeran, hori dela eta epaileek 10 segundoko zigorra ezarri diote, eta Kontxarako txartelik gabe geratu dira. Zigorra kontuan hartuta, bederatzigarren izan dira zarauztarrak.
Zarautzi ezarritako zigorrari esker, zazpigarren postuan amaitu du estropada Zumaiak, sailkatzea bermatzenm zuen azken postuan. Zumaiarrek 12:05.90eko markarekin sailkatu dira Kontxako Banderarako. Hondarribia (12:02.90) bosgarren izan da, eta Euskotren Ligatik jaitsi bada ere, Kontxako Bandera lortzeko lehian egongo da.
Eguneko ezustekoetako bat Astillerok eman du. Kantabriako taldea seigarren izan da azken sailkapenean, 12:04.30eko marka eginda; ondorioz, Gipuzkoako zazpi talde eta Kantabriako bat ariko dira kontxako Bandera irabazteko lehian, datozen bi igandeetan.
Txanden zozketa
Sailkatze estropada bukatuta, irailaren 7ko lehen jardunaldiko txandak zozkatu dira. Lehenengo txandan lehiatuko dira: Astillero, Donostiarra, Tolosaldea eta Arraun Lagunak. Bestalde, bigarren txandan ariko dira nor baino nor gehiago: Hondarribia, Hibaika, Zumaia eta Orio.
Sailkatze estropadako sailkapena:
Sailkatzeko estropadako sailkapena. Argazkia: EITB Media