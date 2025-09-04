Itxi

2025eko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren irteera-ordena

Abiatzen lehenengoa Cabo izango da. Bestalde, Tiran arduratuko da erlojupekoa ixteaz.

  • Kontxako Banderan artxiboko irudia

Ostegun eguerdian zozkatu da gaur arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren irteera-ordena.

Zozketaren emaitzaren arabera, Cabo izango da lehena arraun egiten, eta Kaikuko ontziak itxiko du A multzoko traineruen txanda. Ondoren, B multzokoek ekingo diote lehiari, eta Hibaika abiatuko da guztien aurretik; helmugaratzen azkena, berriz, Tiran izango da.

Emanaldia zuzenean izango da ikusgai, ETB1en eta eitb.eus-en, 17:40tik aurrera.

SAILKATZE-ESTROPADAREN ORDENA:

A Taldea

1. Cabo

2. San Juan

3. Bermeo

4. Lekittarra

5. Hondarribia

6. Orio

7. Ondarroa

8. Zierbena

9. Ares

10. Getaria

11. Kaiku

B taldea

12. Hibaika

13. Zumaia

14. Lapurdi

15. Santurtzi

16. Arkote

17. Chapela

18. Meira

19. Zarautz

20. San Pedro

21. Tiran

 

