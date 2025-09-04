Arrauna
Sailkatze estropada
Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Getaria, San Juan eta Lekittarra sailkatu dira Kontxako Banderarako
EITB Media
Donostiarrarekin batera ariko dira nor baino nor gehiago Kontxako Banderarako lehian irailaren 7an eta 14an. Azpimarragarria da Lekeitioko taldea Kontxan egongo dela 26 urteren ostean; 8 urte eta gero, San juanek sailkapena lortu du.
Lekittarra eta San juan, Kontxan 26 eta 8 urteren ostean hurrenez hurren. Argazkia: EITB Media
Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Getaria, San Juan eta Lekittarra taldeek eskuratu dituzte Kontxako Banderarako txartelak, sailkatze estropadako zazpi onenak izan baitira. Horiek guztiak Donostiarrarekin batera ariko dira nor baino nor gehiago irailaren 7ko eta 14ko Kontxako bi jardunaldietan.
Bermeo izan da onena Kontxako Badiako ur nahasietan, 21:01.40ko marka ezarrita. Orio izan da bigarren (21:11.04), onenarekiko 9 segundora, eta hirugarren postuan amaitu du Zierbenak (21:13.94), ziabogaren ostean kontrola galdu duen arren; hala ere, horri guzti horri buelta ematen jakin du Bizkaiko taldeak, itzuliko luzean lan bikaina eginda, eta Kontxako Banderan egongo da.
Hondarribiak laugarren postuan amaitu du sailkatze estropada, 21:22.82ko denborarekin, eta haiekiko segundo bat baino gutxiagora helmugaratu da Getaria (21:23.64). Getariarrek baino bost segundo gehiagoko marka egin du seigarren izan den San Juanek (21:29.08), eta 8 urteren ostean Kontxan egotea lortu du.
Kontxarako azken txartela ematen zuen zazpigarren postuan eman du hainbat denbora Lekittarrak, beste taldeek lanak amaitzeko zain. Lekeitioko taldeak 21:29.46ko marka ezarri du, zazpigarren postuari eutsi dio, eta 26 urte eta gero Kontxako Bandera lehiatuko du.