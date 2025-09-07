Arrauna
KONTXAKO BANDERA
2025eko Kontxako Banderaren lehen jardunaldiko kaleen zozketa
EITB MEDIA
Emakumezkoen estropada 11:00etan hasiko da, eta gizonezkoena, berriz, ordubete geroago, 12:00etan.
-
Orioko trainerua 2025eko denboraldiko estropada batean Argazkia: ACT
Igande honetan 11:00etan abiatu den Kontxako Banderaren lehen jardunaldiari begira, Donostiako udaletxean kaleak zozkatu dira gaur goizean. Zozketak emaitza hau utzi du:
EMAKUMEZKOEN ESTROPADA
1. txanda:
1. kalea: Donostiarra
2. kalea: Astillero
3. kalea: Tolosaldea
4. kalea: Arraun Lagunak
2. txanda:
1. kalea: Hibaika
2. kalea: Hondarribia
3. kalea: Orio
4. kalea: Zumaia
GIZONEZKOEN ESTROPADA
1. txanda:
1. kalea: Zierbena
2. kalea: Getaria
3. kalea: Bermeo
4. kalea: Orio
2. txanda:
1. kalea: Lekittarra
2. kalea: Hondarribia
3. kalea: Donostiarra
4. kalea: San Juan