Arrauna
Kontxako Bandera
Arraun Lagunak eta Orio faborito nagusi ezustekoetarako egokia izan daitekeen lehenengo jardunaldian
Agentziak | EITB
Estropada zuzen-zuzenean emango dute eitb.eus-ek eta ETB1ek 10:45etik aurrera.
Orio eta Arraun Lagunak. Irudia: EITB.
Arraun Lagunak eta Orio faborito nagusi dira igande honetan jokatuko den Kontxako Banderaren lehenengo jardunaldiari begira. Estropada zuzen-zuzenean emango dute, 10:45etik aurrera, eitb.eus-ek eta ETB1ek.
Gizonezkoen estropadan, Gorka Aranberriren ontziak ezin du guardia jaitsi, faborito nagusi dira eta ligako koroa ziurtatuta dute, baina sailkatze estropadan Bermeok egin zuen denborarik onena, eta Zierbena ere zelatan izango dute. Galipoek badakite zer den talde horia mendean hartzea, aurten hiru aldiz menderatu dutelako uztailean eta abuztuan.
Txanden zozketaren arabera, faboritoen artean dauden hiru ontzi (Orio, Urdaibai eta Zierbena) lehenengo txandan arituko dira Getariarekin batera. Final aurreratua aurreikusten da, Donostiarraren baimenarekin, hiru traineru horiek izan baitira onenak amaitzear den denboraldian.
Donostiarrak, teorian, gauzak zailago ditu, bigarren txandan arituko baita Hondarribia, Lekittarra eta San Juanekin batera. Hiru horiek maila baxuagoa dute eta horrek eragin zuzena izan dezake lehen eguneko estropadaren sailkapenean. Hala ere, Donostiako traineruak motibazio berezia izango du estropada etxean delako, eta kontuan izan behar da aurten ere ligan bandera bat irabazi dutela.
Arraun Lagunak, faborito emakumezkoetan
Emakumezkoen estropadak ere faborito nagusia du: Arraun Lagunak. Euskotren Ligako txapeldunak 2023ko eta 2024ko ekitaldiak irabazi zituen, eta aurten ere Kontxako Bandera astindu nahi du. Orio eta Tolosaldea izango ditu, aurreikuspen guztien arabera, aurkari nagusi.
Arraun Lagunak sasoi betean iritsiko da Kontxako estropadara, liga irabazita eta 12 bandera eskuratuta. Horrez gain, eremua ondo baino hobeto ezagutzen dute, bertan sarri entrenatzen direlako.
Tolosaldea izango dute aurkari nagusi. Aurten bi bandera irabazi ditu eta ligan bigarren daude. Kontxan itxaropen handiak dituzte, eta Oriorekin batera onenen arteko lehian egon nahi dute. Oriok bigarren egin zuen 2024ko ekitaldian.
Denborak
Ohikoa legez, bai emakumezkoen bai gizonezkoen estropadetan, bi jardunaldietako denborak batu egingo dira 2025eko Kontxako Banderako garaileak erabakitzeko.