Arrauna
Kontxako Bandera
Arraun Lagunakek erakustaldia emanda irabazi du Kontxako lehen jardunaldia, Tolosaldeari 10 segundo aterata
L. U. | EITB
"Lugañene" traineruak bereganatu du garaipena emakumezkoen mailako 2025eko Kontxako Banderako 1. jardunaldian, bigarrenari, Tolosaldeari, 10 segundoko errenta aterata. Orio izan da hirugarren, 10 segundo eta 84 ehunenera, eta Zumaia laugarren, 15 segundora.
Arraun Lagunak, Kontxako Banderaren egungo txapelduna, 2024ko eta 2023ko tituluak errepikatzeko bidean da, Tolosaldea (bigarren) eta Orio (hirugarren) hamar segundora dituela ekingo baitio datorren igandeko bigarren jardunaldi erabakigarriari.
Lehen txandan, Donostiarra (1. kaletik), Astillero (2. kaletik), Tolosaldea (3. kaletik) eta Arraun Lagunak (4. kaletik) lehiatu dira. Arraun Lagunak jarri da buruan hasiera-hasieratik, oso irteera ona eginda, lehen momentutik aurkariak atzean utzita. Aurretik egin du lehen ziaboga, Tolosaldea 5 segundora eta Donostiarra eta Astillero 10era zituela. Itzuliko luzean, Joana Halsouet patroiak gidatzen duen ontziak handitu egin du abantaila, bere traineruari errendimendurik onena aterata.
Juan Mari Etxabek entrenatzen duen traineruak erabateko nagusitasunez irabazi du lehen txanda, 10 minutu eta 29 segundoko marka eginda. Tolosaldea izan da bigarren, 10 segundora; Donostiarra hirugarren, 24ra, eta Astillero laugarren, 25era.
Bigarren txandako traineruentzat, Arraun Lagunaken marka izan da erreferentzia. Bigarren txandan, hauek lehiatu dira: Hibaika (1. kaletik), Hondarribia (2. kaletik), Orio (3. kaletik) eta Zumaia (4. kaletik).
Lehen luzean, Orio izan da onena, eta 5 minutu eta 16 segundoko denborarekin egin du ziaboga (lehen txandan Arraun Lagunakek baino 16 segundo gehiago behar izan ditu San Nikolas ontziak), Zumaiari 2 segundo, Hibaikari 7, eta Hondarribiari 8 segundo aterata. Itzuliko luzean, Oriok jarraitu du buruan, Zumaia, Hibaika eta Hondarribia atzetik zituela.
Azkenean, Orio nagusitu da 10 minutu, 39 segundo eta 87 ehuneneko denborarekin; Zumaia izan da bigarren, 4 segundora; Hibaika hirugarren, 17ra; eta Hondarribia laugarren, 18ra.
Ondorioz, bigarren jardunaldiari begira, Arraun Lagunakek 10 segundoko abantaila atera dio Tolosaldeari, 10 segundo eta 84 ehunenekoa Oriori, eta 15 segundokoa Zumaiari.
Kontxako Banderako 1. jardunaldiko sailkapena