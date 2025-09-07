Arrauna
KONTXAKO BANDERA - 1. EGUNA
Zierbenak eman du lehen kolpea Kontxako Banderan, epaileek Orio zigortu eta gero
G. P. A. | EITB Media
Orio izan da azkarrena uretan, baina hiru segundoko zigorra jarri diote epaileek, estropada hastear zegoela euren zodiaka behar ez zen tokian kokatu delako, eta, ondorioz, Zierbena gailendu da lehen jardunaldian, 10 ehunengatik izan bada ere.
-
Zierbena eta Orio, Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. EFE
Oriok eta Zierbenak estropada ikusgarria egin dute Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. Uretan San Nikolas ontzia izan da azkarrena, eta 19 minutu baino gutxiago behar izan ditu lanak amaitzeko, historiako bigarren markarik onena eginda. Zierbena, berriz, hiru segundoko atzerapenarekin sartu da helmugan.
Alabaina, estropada abiatu aurretik izan den gertakari batek azken sailkapena baldintzatu du; izan ere, Iker Zabalak entrenatzen duen taldeari hiru segundoko zigorra ezarri diote epaileek, proba hastear zegoela, Orioren zodiaka zero kalean kokatu delako, araudia urrauta.
Penalizazio horren ondorioz, Zierbenak markatu du ofizialki denborarik onena lehen jardunaldian. Hori bai, 10 ehuneneko aldea baino ez dauka Oriorekiko, eta, horrenbestez, datorren igandeko estropada erabakigarrian bi ontziak parean aterako dira, eta bi taldeek erakutsi dutelako sasoiko daudela.
Horregatik, eta bi taldeek sasoiko daudela erakutsi dutelako, emozio eta tentsio handiko estropada izango da datorren igandekoa, lehia estua aurreikusten baita.
Gaurko jardunaldiari dagokionez, Orio, Zierbena, Urdaibai eta Getaria aritu dira lehen txandan. Orio indarrean hasi da, eta buruan joan da lehen luzean, baina Zierbenak ondo eutsi dio, eta bueltakoan bi ontziek borroka handia izan dute denbora onena egiteko.
Ziabogaren ostean, Bizkaiko traineruak aurrea hartu dio Gipuzkoakoari, eta ondoren ia une oro parean joan dira biak. Hala ere, azken txanpan, Gorka Aranberrrik zuzendutako ontziak erritmoa gogortu du, ohi bezala, eta hiru segundoko abantailarekin helmugaratu da, kronometroa 18 minutu eta 56 segundoan geldituta.
Bermeok azken luzea lehenengoa baino azkarrago egin du, eta Getaria, berriz, hondoratu egin da itzulerakoan. Bigarren eta hirugarren izan dira, hurrenez hurren, 6 eta 20 segundoko atzerapenarekin. Horrenbestez, datorren igandean Urdaibai ere izango da Kontxako Bandera eskuratzeko lehian, Oriorekin eta Zierbenarekin batera.
Bigarren txandan, Donostiarra, Hondarribia, San Juan eta Lekittarra lehiatu dira. Etxeko taldea izan da azkarrena, eta Getariak baino denbora hobea egin duenez, laugarren tokian bukatu du Kontxako Banderaren lehen jardunaldia.
Kontxako Banderaren lehen jardunaldiko sailkapena.