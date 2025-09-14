Itxi

Arrauna

Arrauna

Arrauna

KONTXAKO BANDERA

2025eko Kontxako Banderaren bigarren jardunaldiko kaleen zozketa

EITB MEDIA

Emakumezkoen estropada 11:00etan hasiko da, eta gizonezkoena, berriz, ordubete geroago, 12:00etan.

  • Orioko trainerua 2025eko denboraldiko estropada batean Argazkia: ACT

    Orioko trainerua 2025eko denboraldiko estropada batean Argazkia: ACT

Igande honetan 11:00etan abiatuko den Kontxako Banderaren 2. jardunaldiari begira, kaleak zozkatu dira gaur goizean Donostiako udaletxean. Zozketak emaitza hau utzi du:

EMAKUMEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Donostiarra

2. kalea: Hondarribia

3. kalea: Astillero

4. kalea: Hibaika

2. txanda:

1. kalea: Arraun lagunak

2. kalea: Orio

3. kalea: Tolosaldea

4. kalea: Zumaia

GIZONEZKOEN ESTROPADA

1. txanda:

1. kalea: Getaria

2. kalea: San Juan

3. kalea: Hondarribia

4. kalea: Lekittarra

2. txanda:

1. kalea: Donostiarra

2. kalea: Orio

3. kalea: Zierbena

4. kalea: Bermeo Urdaibai

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#