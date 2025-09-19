Arrauna
Santurtzi eta Donostiarra sentsazio onenekin iritsiko dira TKE ligako play-offetara
Agentziak | EITB
Eusko Label eta Euskotren ligetako play-offak jokatuko dira asteburu honetan Bermeon eta Portugaleten arraun denboraldiari amaiera emateko, eta Santurtziko eta Donostiarrako tripulazioa sentsazio onenekin iritsiko dira zitara. Horrez gain, Oriok zenbait marka hausteko aukera izango du.
Donostiarra ontzia Argazkia: EITBko artxiboa
Eusko Label eta Euskotren ligetako play-offak jokatuko dira asteburu honetan Bermeon (larunbata, 17:15) eta Portugaleten (igandea, 12:00) arraun denboraldiari amaiera emateko. Horrez gain, aurten jaun eta jabe izan den Oriok zenbait marka hausteko aukera izango du, liga eta Kontxako Bandera nagusitasun handiz irabazi ostean.
Orain dela bi aste Kontxako Banderarako egin ziren sailkapenak izan dira kategoria bakoitzeko bost ontziak batera arraunean ikusteko aukera bakarra, eta, gainera, play-offean gertatuko den bezala, kaleen edo baldintza meteorologikoen arteko aldeak saihesten dituen erlojupeko batean.
Gizonezkoen proban, 'Sotera', KAE 1eko txapelduna, argi eta garbi gailendu zen Donostiako badian. Izan ere, Santurtzik 9 segundoko abantaila atera zion Galiziako Chapela traineruari, 30 segundo Kaikuri, 38 Arkoteri, eta 44 Tirani.
Alde horiek, ziurrenik, estuagoak izango dira bai Bermeoko itsaso zabaleko estropadetan, bai Portugaleteko itsasadarrean, batez ere Kaikuren kasuan, aste batzuk baitaramatza playoff hori prestatzen, eta bi aurkari nagusiengandik dezente gertuago egotea espero da.
Argiagoa dirudi pronostikoak emakumezkoen kategorian. Urteko hitzordu nagusian hirugarren denborarik onenarekin eta laugarren postuarekin Kontxarako sailkatzeak Euskotren Ligan jarraitzeko faborito nagusia da Donostiarra.
Sailkatze estropadan 'Bantxa' k 16 segundo atera zizkion San Juani, 17 segundo Zarautzi, 22 segundo Chapelari eta 38 segundo Tirani.
Oriok garaipen errekorra lortu nahi du, eta denboraldi historikoari amaiera bikaina eman
Eusko Label Liga eta Kontxako Bandera nagusitasun handiz irabazi ostean, Oriok beste erronka bat izango du asteburuan, traineru maila gorenean garaipen errekorra lortzea. Iker Zabalak entrenatutako koadrilak orain arte jokatutako 18 estropadetatik 14 irabazi ditu, eta, horrela, Urdaibaik duela urtebete ezarritako markarik onena berdindu du. Ondorioz, bi aukera ditu Bizkaiko uretan mugarri berri hori lortzeko eta, gainera, lehiaketako puntu errekor berria ere lor dezake.