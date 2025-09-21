Arrauna
Play-offa: Portugalete
Santurtzi eta Chapela Eusko Label Ligara igo dira
I. G. | EITB
Kaltetu handiena Kaiku izan da, ez baita gai izan miraria lortzeko, eta, ondorioz, mailaz jaitsiko da.
Santurtzi eta Chapelako arraunlariak. Argazkia: EITB
Santurtzi eta Chapela Eusko Label Ligan lehiatuko dira datorren denboraldian, igande honetan bukatu den play-offean lehen bi postuak eskuratu ondoren.
Sotera, larunbatako estropadan lanak ongi eginda, bigarrena, Chapela, 8 segundora zuela abiatu da. Azken horren eta Arkoteren artean egon da bigarren postua eskuratzeko lehia. Bestalde, Kaiku mirariaren bila atera da, ia minutu erdira, eta Tiran inongo aukerarik gabe zegoen.
Bigarren jardunaldiko estropadan, Kaikuk lehenengoan atera ez zuen grina izan du, eta parez pare lehiatu da Santurtzirekin lehen postua eskuratzeko. Hala, bigarren ziabogan aldea segundo bakarrekoa izan da, baina Santurtzik aldea 5 segundora zabaldu du hirugarrenean, estropada berea izango zela ziurtatzeko.
Tiran izan da amaitzen lehena, 20:28ko denborarekin. Haren atzetik heldu da Kaiku; 20:13ko denbora egin du eta aurkarien marken zain geratu da. Arkotek, berriz, 4 segundo gehiago behar izan ditu.
Kaikuren lana, baina, ez da nahikoa izan, Chapela 20:08ko denbora eginda helmugaratu baita, datorren denboraldian maila gorenean postu bat eskuratzeko. Estropadako garailea Santurtzi izan da berriz, 20:04ko marka eginda.
Play-offeko sailkapena.
Portugaleteko Bandera
Portugaleten lehiatu den denboraldiko azken banderan, Getaria, Hondarribia, San Juan eta Lekittarra atera dira lehen txandan. Getaria eta Hondarribiaren artean egon da lehia, biak parez-pare estropada osoan zehar. Gainera, elkarrengandik oso gertu joan dira uneoro, 3 metro baino gutxiagora, baina bakoitza bere kaletik. Azkenean, Getaria izan da lehena 19:49ko denborarekin. Hondarribia 2 segundora heldu da, San Juan 21era eta Lekittarra 47ra.
Ohorezko txandan Donostiarra, Urdaibai, Zierbena eta Orio atera dira. Zierbenak hartu du aurrea hasiera batean, baina gutxi iraun dio. Azken luzeetan Orio jarri da gidaritzan, eta irabazlea azken unera arte erabaki ez den arren, Aranberriren trainerua izan da garailea 19:40 ko denborarekin. Zierbena 2 segundora heldu da, Urdaibai 20ra eta Donostiarra 29ra.
Hala, Oriok irabazi du Portugaleteko Bandera, Eusko Label Ligako bere hamaseigarren bandera eskuratuz eta errekor guztiak hautsiz.