Osertz Aldaik hamar urteko ibilbidea itxi eta Isuntzako entrenatzailea izateari utziko dio
Osertz Aldaik Isuntzako entrenatzailea izateari utziko dio. Irudia: EITB
Osertz Aldai Eizagirrek ez du datorren denboraldian Isuntza Arraun Elkarteko senior mutilen entrenatzaile bezala jarraituko, elkarteko zuzendaritza batzordeak ohar labur baten bidez jakitera eman duenez. Osertz Aldaik hamar urte eman ditu Isuntzan.
Klubak azaldu duenez, Aldaik elkarteari jakinarazi zion "ezingo duela" datorren denboraldian prestatzaile gisa jarraitu. Lekeitioko arraun elkarteak erantsi duenez, "jakin genuenetik lanean ari gara, azken urteotako lanari jarraipena emateko pertsona egokia aurkitzeko eta erreleboa ahalik eta hobekien egiteko".
Azkenik, elkartearen izenean, "bihotzez" eskerra eman dizkiote Aldairi egindako lanagatik. "Zure dedikazioa, zure konpromiso maila eta zurekin lortutakoak balio handia du Isuntza Arraun Elkartearentzat eta hitzak labur geratzen dira gure sentimendua eta esker ona adierazteko", azpimarratu dute.