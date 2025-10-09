Arrauna
Jose Luis Korta
Jose Luis Kortari elkarrizketa, gaur gauean, ETB1en eta ETB2n
Oriotarrak abuztuan iragarri zuen arrauna utziko duela, bizitza osoa kirol horretan aritu ostean. Azken bi urteotan, Castro taldeko entrenatzailea izan da.
Abuztuan iragarri zuen moduan, Jose Luis Kortak arrauna utziko du, 76 urterekin, beti jarduera horri lotuta egon eta gero. Batetik, Iñigo Barrena kazetariak elkarrizketatuko du, Kirolak saioko platoan, 20:35ean, ETB1en; 21:40an, ostera, ETB2n ere erantzungo ditu oriotarrak Jon Balentziagaren galderak.
Besteak beste, historia egin du Kontxako Banderan; izan ere, zortzi aldiz irabazi du arraunlari izanda, beste hirutan patroi moduan, eta beste sei, entrenatzaile gisa. Kaiku, Oio edo Castro taldeean lan egin du, esaterako. Bere ibilbidearen azken txanpa Castron garatu du, taldea entrenatzen.
Gaur gauean, bere lorpenez ez ezik, arraun mundua uzteko erabakiaz ere mintzatuko da.