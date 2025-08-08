Beste kirolak
Atletismoa
Ander Garaiar, 20 urtez azpiko Europako txapelduna 100 metroetan
EITB
Garaiarrek 10.40 segundoko marka egin du, Jozuah Revierre herbeheretarraren (bigarren, 123 milarenera) eta Teddy Wilson britainiarraren (hirugarren, 464ra) aurretik.
Ander Garaiar. Argazkia: EFE
Ander Garaiar gipuzkoarrak urrezko domina lortu du ostiral honetan Finlandiako Tampere hirian jokatu diren 20 urtez azpiko Europako Atletismo Txapelketetan, 100 metroetako modalitatean.
Oiartzungo atleta gazteak Espainiako errekorrak hautsi zituen joan den maiatzean 100 eta 200 metroetan.