Patxi Peulak urrezko domina zintzilikatu du Patinajeko Munduko Jokoetan
Gasteiztarrak 10.000 metroko proba irabazita bereganatu du urrezko domina Chengdun (Txina) jokatzen ari diren Munduko Jokoetan.
Patxi Peula, urrezko dominarekin. Argazkia: @COE_es
Patxi Peulak urrezko domina zintzilikatu du Chengdun (Txina) jokatzen ari diren Patinajeko Munduko Jokoetako 10.000 metroko proban.
Gasteizko patinatzailea onena izan da 10.000 metroko lasterketan. Bigarren postua Julio Cesar Mirena paraguaitarrarentzat izan da eta hirugarren postuan amaitu du Martin Ferrie frantziarrak.
Peulak brontzezko dominak zintzilikatu zituen lortu Kaohsiung 2009an, Wroclaw 2018an eta Birmingham 2022an. Orain, Chengdu 2025ean arantzatxoa kendu du, urrezko domina bereganatuta.