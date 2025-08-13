Beste kirolak
Atletismoa
Duplantisek 6,29 metroan ezarri du pertika-jauziko munduko errekorra
EITB Media
Armand Duplantisek berak ekainean lortutako marka ondu du zentrimetro baten, Budapesten 6,29 metroko jauzia eginda.
-
Armand Duplantis tras fijar el récord en 6,29 metros. Foto: EFE
Armand Duplantisek 6,29 metroan ezarri du pertika-jauziko munduko errekorra. Suediarrak abuztuaren 12an Budapesteko (Hungaria) Gyulai Istvan Memorialean lortu du marka.
Budapesten Duplantisek zentimetro baten hobetu du berak ekainaren 15ean Diamantezko Ligako Stockholmeko ezarritako errekorra (6,28 metro). Lehen saiakeran 6,11 metroko jauzia egin du; bigarrenean, ordea, 6,29 metroko langa gainditu du.