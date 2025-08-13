Itxi

Duplantisek 6,29 metroan ezarri du pertika-jauziko munduko errekorra

Armand Duplantisek berak ekainean lortutako marka ondu du zentrimetro baten, Budapesten 6,29 metroko jauzia eginda.

    Armand Duplantis tras fijar el récord en 6,29 metros. Foto: EFE

Armand Duplantisek 6,29 metroan ezarri du pertika-jauziko munduko errekorra. Suediarrak abuztuaren 12an Budapesteko (Hungaria) Gyulai Istvan Memorialean lortu du marka.

Budapesten Duplantisek zentimetro baten hobetu du berak ekainaren 15ean Diamantezko Ligako Stockholmeko ezarritako errekorra (6,28 metro). Lehen saiakeran 6,11 metroko jauzia egin du; bigarrenean, ordea, 6,29 metroko langa gainditu du.

