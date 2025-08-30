Beste kirolak
Eskubaloia
Bidasoa-Irunek bideratuta utzi du Europa Ligara sailkatzea, ABC Braga menderatuta (35-26)
Agentziak | EITB
Alex Mozasek taldeak partida oso ona jokatu du Artalekun, eta bederatzi goleko abantaila izango du Portugalen lehiatuko duen itzulerako neurketa erabakigarrian.
Irudek Bidasoa-Irungo jokalariak garaipena ospatzen. EITB
Irudek Bidasoa-Irunek eskura dauka Europa Ligako multzoen faserako sailkatzea, gaur, Artalekun, Portugalgo ABC Braga taldea nagusitasun handiz menderatu eta gero (35-26).
Alex Mozasek zuzendutako taldea indarrean hasi da, eta berehala jarri da 5-1 markagailuan, erasoan nahiz defentsan bikain arituta. Aurrean Mario Nevado nabarmendu da; atzean, berriz, Leo Maciel atezaina.
Lehen zatiaren erdialdean, portugaldarrek aldea murriztu dute (8-6), eta hori izan da norgehiagokan etxeko taldeak izan duen unerik okerrena. Ondoren, baina, 12-7 ipini da Bidasoa-Irun, eta hortik aurrera ez dio inolako aukerarik eman aurkariari.
Atsedenalditik bueltan, erasokor atera dira, eta neurketaren azken txanpan beste ahalegin bat egin dute ahalik eta alderik handiena lortzeko datorren asteburuan Portugalen jokatuko duten itzulerako partidarako.
FITXA TEKNIKOA
35- Irudek Bidasoa-Irun: Maciel (1), Skrzyniarz -atezainak- Dariel Garcia (2), Nevado (3), Gorka Nieto (3, bat penaltiz), Rodrigo Salinas (5), Xabi Gonzalez (3), Peciña, Jevtic, Furundarena (1), Mujika (6), Esteban Salinas (2), Mielczarski (1), Xabi Tua (2), Nacho Valles (5, 3 penaltiz), Tito Diaz (1).
26 - ABC Braga: Humberto Gomes, Tiago Ferreira -atezainak- Tomas Ferreira, De Campos (1), Gonzalo Gomes, Meireles (9, 6 penaltiz), Gamboa (4), Martins (1), Pando Vieira (2), Manso, Molis (1), Neves, Magalhaes (5), Vasconcelos (3).
Epaileak: Bozhinovski eta Nachevski (Ipar Mazedonia). Nevado (2), Dariel Garcia (2), Tito Diaz, Jevtic, Molis, Gamboa (2), Manso eta Pando Vieira egotzi dituzte.
Markagailua bost minututik bost minutura: 3-1; 6-3; 9-6; 10-7; 14-10; 16-11; atsedenaldia; 19-13; 22-17; 24-19; 26-20; 30-22; 35-26.