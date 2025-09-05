Itxi

Beste kirolak

IBERIAR SUPERKOPA

Bera Bera Iberiar Superkopako finalean sartu da, Madeira garaituta (31-21)

Finala zuzenean ikusteko aukera emango du EITB Mediak larunbatean, streamingez eitb.eus-en eta ETB4n, 20:00etatik aurrera.

  • Lisanne Kruijswijk, Super Amara Bera Berako jokalaria.

Super Amara Bera Berak Iberiar Superkopako finala jokatuko du larunbat honetan, Madeira 31-21 menderatuta.

Replasa Beti-Onak, berriz, Benficaren aurka 24-25 galdu eta ez du finalean sailkatzeko aukearik izan.

Finala, hortaz, Super Amara Bera Beraren eta Benficaren artekoa izango da, irailaren 6an, 20:00etan, Iruñeko Anaitasuna pabiloian.

Norgehiagoka EITB Mediak emango du, zuzenean, eitb.eus-en eta ETB4n.

