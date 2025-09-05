Beste kirolak
IBERIAR SUPERKOPA
Bera Bera Iberiar Superkopako finalean sartu da, Madeira garaituta (31-21)
EITB MEDIA
Finala zuzenean ikusteko aukera emango du EITB Mediak larunbatean, streamingez eitb.eus-en eta ETB4n, 20:00etatik aurrera.
Lisanne Kruijswijk, Super Amara Bera Berako jokalaria. Irudia: @BalonmaBeraBera
Super Amara Bera Berak Iberiar Superkopako finala jokatuko du larunbat honetan, Madeira 31-21 menderatuta.
Replasa Beti-Onak, berriz, Benficaren aurka 24-25 galdu eta ez du finalean sailkatzeko aukearik izan.
Finala, hortaz, Super Amara Bera Beraren eta Benficaren artekoa izango da, irailaren 6an, 20:00etan, Iruñeko Anaitasuna pabiloian.
Norgehiagoka EITB Mediak emango du, zuzenean, eitb.eus-en eta ETB4n.