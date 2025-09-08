Beste kirolak
Surf
Aitor Francesena zarauztarra, seigarren aldiz munduko txapeldun
EITB Media
Basque Team Fundazioaren beka duen kirolariak berriro irabazi du munduko txapelketa, asteburu honetan Kaliforniako Oceanside kaian jokatu den proban. Zarauztarra Steve Fox eta Kirk Watson australiarrak eta Thomas Da Silva frantziarra baino hobea izan da.
-
Aitor Francesena, munduko txapelketa seigarrenez bereganatu ondoren. Irudia: Basque Team
Aitor Francesena Basque Team Fundazioaren beka duen kirolariak seigarren aldiz irabazi du munduko txapelketa, asteburu honetan Kaliforniako Oceanside kaian jokatu den probako itsuen-'visual impairment' kategorian onena izan ondoren. Zarauztarra Steve Fox eta Kirk Watson australiarrak eta Thomas Da Silva frantziarra baino hobea izan da.
Aurten AASPren (Association of Adaptive Surfing Profesionals) zirkuitua hiru probek osatu dute. Lehenengoa Byron Bayn jokatu zen, Australian, martxoaren 23tik 30era, eta horretan Gallo izan zen garaile. Bigarrena Waikikin (Hawai) egin zuten maiatzaren 15etik 19ra eta bertan Francesenak bigarren postua lortu zuen.
Azken hitzordua Oceansiden izan da, Ameriketako Estatu Batuetan, irailaren 4tik 7ra bitartean, eta bertan gipuzkoarrak bere nagusitasuna erakutsi du berriro, munduko txapeldunaren gerrikoa eskuratuz sailkapen nagusiko lider izateko pilatutako 680 puntuei esker.
Francesenak munduko txapelketa irabazi zuen 2023an zirkuitu pribatuetan. Urte horretan Adaptive Surfing Professionals World Championship zirkuitua eta AMP Surf (Surfeatzaile Anputatuen Elkartea) zirkuitua irabazi zituen, Surf Leaguerako sortzaileen eta Nazioarteko Surf Elkartearen (ISA) berme eta estandarrekin. Gainera, Europako Parasurfing txapelketako garailea izan zen, bost urteko geldialdiaren ondoren itzuli zen proban.
Guztira, Aitor Francesena sei aldiz izan da Munduko txapeldun, eta urrats sendoz aurrera egiten ari da bere erronka pertsonalean: historian garaipen gehien izan duen surflariaren, Kelly Slater estatubatuarraren, pare jartzea. Slaterrek hamaika aldiz irabazi du Munduko txapelketa.
Francesenari glaukoma diagnostikatu zioten 14 urterekin, eta eskuineko begia galdu zuen, ebakuntza askoren ondoren. 2012an olatu handi batek jo zuen eta ezkerreko begia txikitu zion, erabat itsu geratuz.