Carlota Ciganda, hirugarren Arkansasen, 18 zuloko erronda bakarrera murriztutako txapelketan
AGENTZIAK| EITB
Antolatzaileek txapelketa erronda bakarrera murriztea erabaki dute igande honetarako eta astelehen eta astearte osorako iragarpen meteorologikoen aurrean.
Carlota Ciganda. Artxiboko argazkia: EFE
Carlota Ciganda nafarra hirugarren sailkatu da LPGA Tourreko Walmart NW Arkansas Championship txapelketan. 18 zuloko erronda bakarrera murriztu da, euriteengatik, Rogerseko Pinnacle Country Klubaren zelaia egoera txarrean eta jokorako moduan ez zegoelako.
Iruindarrak 64 kolpeko txartela sinatu du (7 parraren azpitik), hutsik egin gabeko zazpi birdierekin, jokatu ahal izan den itzuli bakarrean. Nafarrak hirugarren postua beste bost jokalarirekin partekatu du, Sarah Schmelzel estatubatuarrarengandik eta Minami Katsu japoniarrarengandik kolpe bakarrera.
