Iñigo Llopis nagusi, Singapurreko Munduko Txapelketako bizkar estiloko 100 metroko proban

Orain dela bi urte Manchesterren lortutako garaipena berretsi du igerilari donostiarrak, 01:05.29ko denbora eginda, bere marka pertsonala hobetzeaz gain.

  • Iñigo Llopis, urrezko dominarekin. Irudia: Desgaitasun fisikoa duten pertsonen Espainiako Federazioa

Iñigo Llopis igerilari donostiarra munduko txapelduna da bizkar estiloko 100 metroko proban, Singapurreko Munduko Txapelketan lortutako garaipenari esker.

01:05.29ko denboran amaitu du lana finalean Llopisek, Parisko Olinpiar Jokoetan (1:05:58) eta 2023ko Manchesterreko Munduko Txapelketan (1:05.32) egindako markak hobetuta

Horrenbestez, inoizko marka pertsonal onena egin du, baita Espainiako errekorra hautsi ere. Eduard Horodianynentzat izan da zilarrezko domina; brontzezkoa, ostera, Turgut Aslan Yaramanentzat (1:06.52).

Gaur lortutakoa eta gero, Iñigo Llopisek lehian jarraituko du Singapurren, errelebo probak ez ezik, tximeleta estiloko 100 metrokoa egingo duelako asteartean. 

