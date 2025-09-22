Beste kirolak
Iñigo Llopis nagusi, Singapurreko Munduko Txapelketako bizkar estiloko 100 metroko proban
EITB MEDIA
Orain dela bi urte Manchesterren lortutako garaipena berretsi du igerilari donostiarrak, 01:05.29ko denbora eginda, bere marka pertsonala hobetzeaz gain.
-
Iñigo Llopis, urrezko dominarekin. Irudia: Desgaitasun fisikoa duten pertsonen Espainiako Federazioa
Iñigo Llopis igerilari donostiarra munduko txapelduna da bizkar estiloko 100 metroko proban, Singapurreko Munduko Txapelketan lortutako garaipenari esker.
01:05.29ko denboran amaitu du lana finalean Llopisek, Parisko Olinpiar Jokoetan (1:05:58) eta 2023ko Manchesterreko Munduko Txapelketan (1:05.32) egindako markak hobetuta
Horrenbestez, inoizko marka pertsonal onena egin du, baita Espainiako errekorra hautsi ere. Eduard Horodianynentzat izan da zilarrezko domina; brontzezkoa, ostera, Turgut Aslan Yaramanentzat (1:06.52).
Gaur lortutakoa eta gero, Iñigo Llopisek lehian jarraituko du Singapurren, errelebo probak ez ezik, tximeleta estiloko 100 metrokoa egingo duelako asteartean.