Beste kirolak
Igeriketa egokitua
Zudaire eta Llopis garaile Singapurreko Munduko Txapelketan, 4x100 estiloko erreleboan urrea lortuta
EITB Media
Donostiarrak finala jokatu du eta zubietarrak goizeko serieetan, sailkapenean, parte hartu du. Llopisek bigarren urrea du Singapurren, eta Zudairek aurrenekoa, baina aldez aurretik brontzezko bi domina eskuratu ditu.
Zudaire eta Llopis, 4x100 estiloko errelebo taldearekin. Irudia: Espainiako Batzorde Paralinpikoa
Iñigo Llopis eta Nahia Zudaire igerilari gipuzkoarrek 4x100 estiloko erreleboko urrea irabazi dute, Singapurren jokatzen ari den Igeriketa Paralinpikoko Munduko Txapelketako bosgarren jardunaldian, Espainiako Batzorde Paralinpikoak ohar batean baieztatu duenez.
Oscar Salguerok, Nuria Marquesek, Iñigo Llopisek eta Tasy Dmytrivek osatutako 4x100 estiloko taldeak bigarren postuari eutsi dio lehen hiru erreleboetan, baina 17 urteko Tasy koska bat gora egiteko gai izan da azken metroetan, munduko titulua eta txapelketetako errekorra hausteko (4'31"50), Erresuma Batuaren (4'31"65) eta Australiaren (4'32" 05) aurretik sailkatuz.
Horiekin batera, urrezko domina jaso dute goizeko serieetan sailkapena lortu duten beste hiru igerilarik: Beatriz Lleida, Nahia Zudaire eta Jose Antonio Mari.
Basque Team Fundazioak zehaztu duenez, goizeko sailkapenean Nahia Zudairek, Beatriz Leridak, Oscar Salguerok eta Jose Antonio Mari Alcarazek osatutako laukotea bigarren izan da, 4:38:03ko denborarekin, Australiaren atzetik eta Ameriketako Estatu Batuen aurretik.