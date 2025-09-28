Beste kirolak
Motoziklismoa
Marc Marquezek irabazi du MotoGP mailako Munduko Txapelketa
Agentziak | EITB
Kataluniako pilotuak motoziklismoko bere bederatzigarren munduko titulua eskuratu du, zazpigarrena MotoGPko "maila nagusian".
Marc Marquezek (Ducati) MotoGPko 7. titulua irabazi du igande honetan, aurrekoa irabazi eta sei urtera, eta 9.ez bihurtu da munduko txapeldun, Japoniako Sari Nagusiko lasterketa luzean bigarren amaituta. Historiako balentria handienetako bat lortu du horrela.
Japoniako Mobility Resort Motegi zirkuituan bigarren helmugaratuta, Francesco 'Pecco' Bagnaiaren (Ducati) atzetik eta Joan Mir (Honda) herrikidearen aurretik, sailkapen nagusian Alex (6.) nahikoa aldentzeko behar zituen puntuak eskuratu ditu, munduko txapelketa irabazteko.
Horrela, Kalatuniako pilotuak munduko 9 txapelketa irabazi ditu jada: lehena, 2010ean, 125 c.c.-ko kategorian; bigarrena, 2012an, Moto2n, eta gainerako zazpiak (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 eta 2025), MotoGP kategorian.