Beste kirolak
Atletismoa
Izaskun Oses iruindarra, 1.500 metroetako munduko txapeldunordea
EITB
Osesek 4:51.12ko denboran amaitu du lasterketa, Greta Streimkyte irlandarraren atzetik. Brontzea Elena Pautova atleta neutralak eskuratu du.
Izaskun Oses atleta nafarra munduko txapeldunorde izendatu da 1.500 metroetako T13 (ikusmen urritasuna duten atletentzako kategoria) lasterketan, New Delhiko atletismo paralinpikoko Munduko Txapelketetan. Hala, zilarrezko domina eskuratu du.
Horrela, iruindarrak 2016ko Joko Paralinpikoetan modalitate berean lortutako brontzea gainditu du.