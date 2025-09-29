Beste kirolak
Golfa
Europak Estatu Batuen erasoari eutsi dio eta Ryder Kopa berretsi du
AGENTZIAK | EITB
Shane Lowry irlandarrak titulua eman dio Europari. 18. zuloan lortu duen puttak Russell Henleyrekin berdintzea eta falta zen puntu erdia lortzea ahalbidetu dio.
Shane Lowry eta Jon Rahm. Argazkia: EFE.
Europak 2025eko golfeko Ryder Kopa irabazi du igande honetan, Estatu Batuetako talde borrokalaria mendean hartzeko beharrezko 14 puntuak lortuta (12,5-14,5).
Europako taldea, Luke Donald buru eta Jon Rahm eta Rory McIlroy izar bezala, 11,5-4,5 iritsi da azken egunera, baina sufritu egin behar izan du txapeldun izateko behar zituen 2,5 puntuak lortzeko, AEBen erreakzioaren aurrean.
Ludvig Abengen garaipenak eta Matt Fitzpatrickek, Shane Lowryk eta Viktor Hovlandek lortutako puntu erdiek Europarren esku utzi zuten Ryder Kopa, tentsio handiko amaiera baten ondoren.
Europarako lehen puntu erdia lehen teea baino lehenago iritsi da, Viktor Hovland norvegiarrak min hartuta erretiratu egingo zela iragarri duenean. Europak eta Estatu Batuek puntua banatu dute.
Kemenik ez zaio falta izan Estatu Batuei, lehen hiru partidak irabazi baititu, eta DeChambeauk markagailua irauli du berdinketa lortzeko eta Estatu Batuei puntu erdia emateko. Rahmek ere galdu egin du Schauffeleren aurka (4 eta 3).
Bestalde, Abergek 2 eta 1 irabazi dio Patick Cantlayri, Estatu Batuen inertzia geldiarazteko eta Europa garaipenetik puntu erdira uzteko.
Sepp Straka JJ Spaunen aurka galtzen ari zela (2 eta 1), Shane Lowry irlandarrak titulua eman dio Europari. 18. zuloan lortu duen puttak Russell Henleyrekin berdintzea eta falta zen puntu erdia lortzea ahalbidetu dio.
SHANE LOWRY COMES UP CLUTCH TO RETAIN THE RYDER CUP! #TeamEurope | #OurTimeOurPlace pic.twitter.com/Q6LKpWr0aQ— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2025