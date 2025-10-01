Beste kirolak
2026an ez da Ehunmilak Ultratrail lasterketa egingo
Ehunmilakeko batzorde antolatzaileak iragarri du ez dela 2026ko edizioa egingo, bere taldearen egoera pertsonalean izandako aldaketei eta zailtasun ekonomikoei erantzuten dien hausnartutako erabaki baten ondoren. Antolakuntzak atea zabalik uzten die txanda hartu nahi dutenei.
2025eko Ehunmilaken aurkezpena. Irudia: EFE
Ehunmilakeko batzorde antolatzaileak jakinarazi du ez duela hurrengo edizioa egingo 2026an. Erabaki hori "ez da erraza izan", eta antolatzaileengan eta proiektuaren bideragarritasunean eragina izan duten hainbat faktoreren ondorio da. 2008an sortu zenetik, Beasaingo talde txiki batek borondatez eta ahalegin handiz lan egin du, baina kideen egoera pertsonal eta familiarra aldatu denez, ezin izango dute indar berarekin aurrera egin.
Horri taldean erreleborik ez izatea eta zailtasun ekonomikoak gehitu behar zaizkio. Gastuen gorakadak eta diru-sarrerak egokitzeko ezintasunak etengabeko presioa eragin dute, karreretan berrikuntzak egitea eragotziz eta, ondorioz, espero ez zen kalitatea eskainiz. Arazo horiek, pilatutako nekearekin eta babes faltarekin batera, hurrengo edizioa ez antolatzeko erabaki zaila hartzera eraman dute.
Antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete urte hauetan giltzarri izan diren erakundeei, babesleei, laguntzaileei, korrikalariei eta boluntarioei. Horien inplikaziorik gabe, Ehunmilak ez zen posible izango. Gainera, proiektu honekin jarraitzeko erreleboa hartzeko prest daudenei zabaltzen diete deialdia, argi utziz ekitaldiaren etorkizuna pasio bera dutenen esku egon daitekeela.