Beste kirolak
Espainiako Irekia
Rahmek erreakzionatu egin du, eta liderrarengandik bost kolpera jarri da Espainiako Irekian
EITB
Barrikako golflariak, 66 kolperekin, Marco Pengen liderrarengandik parraz azpitik bost kolpera amaitu du Irekiko bigarren egunean.
Espainako Irekia Jon Rahm. Irudia: EFE
Golfeko Espainiako Irekiaren bigarren jardunaldian, ostiral honetan, Angel Hidalgo egungo txapelduna kanporatu dute, baina Jon Rahmek, zalantzazko estreinaldiaren ostean, erreakzioari ekin dio eta sailkapenean gora egin du, Marco Penge liderrarengandik bost kolpera jarri arte.
Angel Ayora gazteak, bestalde, bereganatu du berriro protagonismoa txapelketan. 21 urterekin liderrarengandik hiru kolpera kokatu baita, Club de Campo Villa de Madrid klubean egindako beste saio on baten ondoren.
Hidalgoren kanporaketari Shane Lowry irlandarrarena gehitu zaio, azken zuloan salbazioa ukitu arren, bi zentimetrogatik txapelketatatik kanpo geratu dena.
Rahmek 66 kolpeko txartela (zazpi "birdie· eta bi "bogey") aurkeztuta amaitu du bigarren jardunaldia, Penge liderraregandik bost kolpera. Hori dela eta, Espainiako Irekiko laugarren tituluaren ametsa berreskuratu eta elikatu du Barrikakoak.