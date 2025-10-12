Beste kirolak
Golfa
Penge ingelesak irabazi du Espainiako Irekia, Rahmen egunik onenean
AGENTZIAK | EITB
Rahmek bere itzulirik lehiakorrena osatu du, txapelketa 15 onenen artean bukatzeko, 65 kolpeko txartelarekin.
Jon Rahm Espainiako Irekian. Argazkia: EFE
Marco Penge golflari ingelesak irabazi du Espainiako Irekia, presioari eutsi eta lidergoari eutsi baitio igande honen amaieran, Jon Rahmek 15 onenen artean amaitu duen jardunaldian.
Pengek Daniel Brown ingelesaren eta Joel Girrbach suitzarraren presioa nabaritu du. Brownek aldea murriztu du, berdinketa hautsiz eta play-offa behartuz. Baina Pengek ez dio garaipenari ihes egiten utzi eta denboraldiko hirugarren titulua eskuratu du.
Bestalde, Rahmek bere itzulirik lehiakorrena osatu du, txapelketa 15 onenen artean bukatzeko, 65 kolpeko txartelarekin.