ATLETISMO
Euskadiko Atletismo Federazioko Zuzendaritza Batzordeak dimisioa eman du, arazo ekonomikoak direla eta
Erabakia Ohiko Batzar Nagusi betean hartu zen, eta erakundea egoera kritiko baten atarian utzi du, hauteskunde deialdi berri baten zain.
Euskdiko Atletismo Federazioaren logoa. Imagen: EAF
Euskadiko Atletismo Federazioaren (EAF) Zuzendaritza Batzordeak, Mikel Garcia buru duela, dimisioa aurkeztu du urriaren 10ean, Abadiñon egindako Ohiko Batzar Orokorrean, bai modu presentzialean, bai telematikoan. Bizi duen egoera ekonomiko delikatuari erantzuten dio dimisioak, instituzioen babesik ezak eta kostu operatiboen igoera iraunkorrak areagotuta.
Zuzendaritza-taldeak 2025eko maiatzean hartu zuen agintea, eta iritsi zenetik, aurrekontu-desoreka larria antzeman zuen 2025eko kontuetan. Kirolarien kontratazioak etetea eta lehiaketetan parte hartzeari uko egitea bezalako neurriak ezarri arren, Batzordeak ondorioztatu du ezinezkoa dela egungo ereduari eustea Euskadiko atletismoaren garapena arriskuan jarri gabe.
Arrazoien artean, aipatzekoak dira Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzen geldialdia — 2013tik ez dira igo —, azken hamarkadan % 23tik gorako inflazio metatua, eta garraioaren, ostatuaren eta langileen soldata-kostuen garestitzea.
Datozen asteetan hauteskunde prozesu berri bat irekiko da. Hautagaitzarik aurkezten ez bada, Federazioak ezohiko batzar bat egin ahal izango du desegitea baloratzeko. Bien bitartean, kargua uzten duen Batzordeak jardunean jarraituko du.