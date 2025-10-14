Beste kirolak
BIDASOA IRUN - POTAISSA TURDA
Bidasoa Irunek garaipena lortu du AHC Potaissa Turdaren aurka (33-34)
Irudek Bidasoa-Irunek Europako Ligako lehen garaipena eskuratu du pista zail batean eta Potaissa Turda aurkari zorrotzaren aurka.
-
Xavi Gonzalez eta Rodrigo Salinas. Irudia: EHF | EITB
IRUDEK Bidasoa Irunek sendo ekin dio Europako multzoen faseari, Errumanian AHC Potaissa Turda mendean hartuta (33-34), azken unera arte erabaki ez den neurketa parekatu batean.
Alex Mozasen taldeak hasieratik amaierara lan egin behar izan du partida eroso bat lortzeko. Hasiera Errumaniako taldearen 6:0 defentsa sendoa gainditzeko zailtasunek markatu dute, eta horrek Irungo taldearen erasoko erritmoa gelditu du. Hala ere, IRUDEK Bidasoa Irunek ez du neurketaren haria galdu eta 5-4ko emaitzarekin jarraitu du lehen hamar minutuen ostean.
Atsedenaldian parekotasuna izan arren (16-16), Bidasoa ideia argiekin eta defentsa estuagoarekin itzuli da. Bigarren zatiak gidoi bera jarraitu du. Defentsa intentsitateak gora egin du eta Bidasoak behin betikoak izan ez diren errenta txikiak lortu ditu. Skrzyniarz atezainak eta Tuá eta Mújikaren erasoko inspirazioak aurrea hartzeko aukera eman diote euskal taldeari (26-29).
Rodrigo Salinas izan da protagonista nagusia, 11 gol sartu ditu eta erabakigarria izan da zazpi metroetatik. Partida amaierara arte estututa, Bidasoak lasaitasunari eutsi dio, multzoen fase honetan bere nahiak sendotzen dituen garaipen baliotsua ixteko.
Fitxa teknikoa:
33. Potaissa Turda: Popescu, Bucataru (atezainak); Pop (1), Dumitriu (4), Alimentos (2), Grindean, Kbilashvili (2), Lazar, Teodor Pintoiu (7), George Pintoiu, Piechowski (3), Mosic (5), Ghivil, Falavarjani, Thalmaier (2), Ghita (7, 2 de pen.)
34. Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (atezainak), Xabi González, Esteban Salinas, Rodrigo Salinas (11, 8 pen.), Mujika (6), Nevado (1), Peciña, Piotr (1), Valles (2), Dariel García (1), Gorka Nieto (5), Xabi Tuá (5), Jevtic, Tito Díaz (2), Matheus da Silva.
Epaileak: Ivars Cernavskis eta Edumuns Bogdanovs (Letonia). Kanpoan utzi zituzten Dariel García, Matheus, Rodrigo Salinas, Dimitriu eta Alimentos.
Markagailua bost minuturo: 2-1; 5-4; 10-7; 10-10; 13-14; 16-16- atsedenaldia- 18-18; 21-20; 24-25; 26-29; 29-31; 33-34.
Gertaerak: Europako Ligako lehen jardunaldiko partida, Turda Arena pabiloian, Errumaniako Turda herrian.