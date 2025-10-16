Beste kirolak
Ariarne Titmus igerilaria, 4 aldiz olinpiar txapelduna dena, 25 urterekin erretiratu da
EITB
"Erabaki zaila da, baina benetan zoriontsu nago erabaki honekin", baieztatu du Titmusek Instagrameko bere kontuan.
-
Ariarne Titmus, IRUDIA: EUROPA PRESS
Ariarne Titmus australiar igerilariak, Olinpiar Jokoetan lau aldiz urrezko domina irabazi duenak, 25 urterekin igeriketatik erretiratu dela jakinarazi du ostegun honetan.
"Erabaki zaila da, baina benetan zoriontsu nago erabaki honekin", baieztatu du Titmusek Instagrameko bere kontuan. Beti maitatu izan dut igeriketa, haurtzarotik izan da nere pasioa; baina, kiroletik denbora bat urrunduta eman ondoren, nere bizitzan garrantzitsuak izan diren gauzak badaudela ohartu naiz, eta orain kirola baino garrantzitsuagoak dira, eta hori ongi dago".
Bere ibilbiden zehar, Titmusek hainbat munduko errekor ezarri zituen 200 eta 400 metroetako kategorietan. 200 metroetan daukan errekorrak (1:52.23) oraindik indarrean jarraitzen du.