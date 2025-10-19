Beste kirolak
Iruñean
Ion Fernandez, Muay Thaiko WPMFko munduko txapeldun
Agentziak | EITB
Mikel anaiak ezin izan du gauza bera egin Omnoi tituluarekin, baina beste nafar batek, Alex Torreguiartek, Espainiako txapelketa irabazi du.
Ion Fernandez, txapeldunaren gerrikoarekin. Argazkia: Efe.
Ion Fernandez nafarrak Muay Thaiko WPMFko munduko txapelketa irabazi du bart. Muay Thai Thailandian oso errotuta dagoen borroka-artea da. Mikel Fernandezek, berriz, ezin izan du gauza bera egin Omnoi txapelketan.
Bi anaiak protagonista izan dira Iruñean jokatutako jaialdiko bi borroka nagusietan. Mikel Fernandezek duela hilabete batzuk irabazi zuen WPMFko munduko txapelketa, eta Omnoi irabaztea zuen orain helburu nagusi, baina ezin izan du Paeyim Sor Boonmeerit ONE Championeko izarretako bat gainditu.
Ion Fernandezek, aldiz, ez du hutsik egin, eta Sriwichai Sor Boonmeerit mendean hartu du munduko txapeldunaren gerrikoa janzteko. Tituluak ez zuen jaberik Mikel anaiak bidea libre utzi duelako Ion anaiak lehiatu ahal izateko.
Alex Torreguiart, Espainiako txapeldun
Jaialdiko beste borrokaldietako batean, Alex Torreguiart nafarrak Espainiako txapelketa irabazi du, Marcelino Gonzalez mendean hartuta.