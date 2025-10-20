Beste kirolak
21:40tik aurrera
Patricia Martin Euskal Herriko Harri-jasotze Txapelketako irabazlea elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB2n
EITB
Harri-jasotzaile galiziarrak, igandean, Euskal Herriko Txapelketako txapela jantzi zuen, Mungian; gaur gauean, 21:40tik aurrera, ETB2ko Kirolak saioan, Janire Fragua EITBko kazetariak elkarrizketa egingo dio.
-
Patricia Martin EITBn izango da gaur, eta elkarrizketa egingo diogu. Argazkia: EITB.
