Itxi

Beste kirolak

21:40tik aurrera

Patricia Martin Euskal Herriko Harri-jasotze Txapelketako irabazlea elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB2n

EITB

Harri-jasotzaile galiziarrak, igandean, Euskal Herriko Txapelketako txapela jantzi zuen, Mungian; gaur gauean, 21:40tik aurrera, ETB2ko Kirolak saioan, Janire Fragua EITBko kazetariak elkarrizketa egingo dio.

  • Patricia Martin EITBn izango da gaur, eta elkarrizketa egingo diogu. Argazkia: EITB.

    Patricia Martin EITBn izango da gaur, eta elkarrizketa egingo diogu. Argazkia: EITB.

Patricia Martin Euskal Herriko Harri-jasotze Txapelketako irabazlea elkarrizketatuko dugu gaur gauean, 21:40tik aurrera, ETB2n, Kirolak saioko platoan.

Harri-jasotzaile galiziarrak, igandean, Euskal Herriko Txapelketako txapela jantzi zuen, Mungian; hala, titulua eskuratuta, Janire Fragua EITBko kazetariak elkarrizketa egingo dio.

Jarraitu, Kirolak saioan, ETB2n, astelehen gauean.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#