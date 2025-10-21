Beste kirolak
Europako Liga
Bidasoa Irunek gol bategatik galdu du Flensburg txapeldunaren aurka Artalekun, garaipena hurbil izan ostean
EITB Media
Artalekuk hitzordu handien itxura izan du munduko talderik onenetako baten aurrean, Bundesligako liderra eta Europako Ligako azken bi edizioetako irabazlea.
Etsipena Bidasoako jokalarien artean, Flensburgen aurka galdu ondoren. Irudia: EITB
Irudek Bidasoa-Irun taldeak Europako Ligako txapelketako partida jokatu du gaur, multzoko lidergoa lortzeko asmoz, Flensburg-Handewit Alemaniako txapeldunaren aurka. Partidaren zati handi batean gertu izan du, baina azkenean garaipenak ihes egin dio norgehiagokaren azken hatsean, eskuan izan ondoren (32-33).
Artalekuk hitzordu handien itxura izandu munduko talderik onenetako baten aurrean. Flensburg Bundesligako liderra da, eta Europako Ligako azken bi edizioak irabazi ditu. Gainera, gaur egun ezker hegaleko onena den Simon Pytlick danimarkarra du bere taldean.
Neurketa oso parekatua izan da. Lehen zatian zehar ez da bi gol baino gehiagoko abantailarik izan, eta bi taldeak berdinduta joan dira atsedenaldira (17-17).
Bigarren zatian, ordea, aldea lau golekoa ere izan da irundarren alde, baina ezin izan dute aprobetxatu eta norgehiagoka itxi. Alemaniako taldeak txapeldun izaera erakutsi du, eta erantzuten jakin du, gipuzkoarren akatsak aprobetxatuz.
Alex Mozasek entrenatzen duen taldeak ez zuen aurrekari onik Alemaniako taldeen aurka Europako txapelketen historia luzean. Bundesligako talde baten aurkako azken partida joan den denboraldian jokatu zuten, Melsungenen kontra. Joaneko neurketan Bidasoak Melsungeni eutsi zion, baina itzuliko erabakigarrian (22-32) hamar goleko aldearekin porrot egin zuen. Zoritxarrez, gaur ere ez da estatistika negatibo hori hautsi.
- Fitxa teknikoa:
32. Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (atezainak), Xabi Gonzalez (2), Esteban Salinas (4), Rodrigo Salinas (1), Mujika (2), Nevado (5), Peciña, Furundarena, Valles (3, 1 de pen.), Dariel Garcia (5), Gorka Nieto (3, 2 penaltiz.), Xabi Tua (3), Jevtic (1), Tito Diaz (1), Matheus da Silva (2).
33. Flensburg-Handewitt: Buric, Kevin Möller (atezainak); Pytlick (4), Golla (3), Kirkelökke (3), Grgic (8), Tönnesen (1), Horgen, Volz, Jakobsen (10, 5 penaltiz), Knutzen, Blagotinsek, Novak (3), Lasse Möller (1).
Epaileak: Ozren Backovic eta Miko Palckovic (Eslovenia). Jevtic, Nevado, Peciña, Dariel Garcia, Blagotinsek, Tönnesen eta Golla egotzi dituzte.
Markagailua bost minuturo: 2-1; 4-5; 8-8; 10-10; 13-14; 17-17- atsedenaldia- 21-18; 23-20; 26-24; 30-26; 30-30; 32-33.
Artaleku kiroldegian 1.600 zale inguru bildu dira.