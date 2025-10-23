Itxi

Beste kirolak

20:35etik aurrera

Janire Gonzalez-Etxabarri surflaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en

Zumaiarra, World Surfing Games txapelketan munduko txapelduna bera, ETBko Kirolak saioko platoan izango da. Elkarrizketa 20:35etik aurrera izango da ikusgai.

  • Janire Gonzalez-Etxabarri EITBn izango da gaur.

Zumaiarrak, irailean, World Surfing Games txapelketan munduko titulua eskuratu zuen. Hala, gaur gauean, Basque Teameko kirolariaren adierazpenak entzuteko aukera izango dugu.

