Beste kirolak
20:35etik aurrera
Unai Lekerika puntista elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
EITB
Zesta-punta jokalari gernikarra, ETBko Kirolak saioko platoan izango da, Eusko Label Winter Series txapelketaren lehen jardunaldiaren ostean. Elkarrizketa 20:35etik aurrera izango da ikusgai.
Unai Lekerika EITBn izango da gaur.
Gernikarrak irabazi berri du Eusko Label Winter Series txapelketako lehen jardunaldian, Goitia bikote duela, Johan eta Gorka Sorozabal anaien aurka.