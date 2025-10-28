Itxi

Unai Lekerika puntista elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en

Zesta-punta jokalari gernikarra, ETBko Kirolak saioko platoan izango da, Eusko Label Winter Series txapelketaren lehen jardunaldiaren ostean. Elkarrizketa 20:35etik aurrera izango da ikusgai.

  • Unai Lekerika EITBn izango da gaur.

Unai Lekerika puntista elkarrizketatuko dugu EITBn, gaur gauean, 20:35etik aurrera, ETBko "Kirolak" saioko platoan.

Gernikarrak irabazi berri du Eusko Label Winter Series txapelketako lehen jardunaldian, Goitia bikote duela, Johan eta Gorka Sorozabal anaien aurka

