20:35etik aurrera

Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en

EITB

Euskal Herriko aizkora txapelduna ETBko Kirolak saioko platoan izango da, igandean laugarren aldiz irabazi eta gero. Elkarrizketa 20:35etik aurrera izango da ikusgai.

    Iker Vicente EITBn izango da gaur.

Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu EITBn, gaur gauean, 20:35etik aurrera, ETBko "Kirolak" saioko platoan.

Otsagabiko aizkolariak Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen igandean, erabateko nagusitasunez. Laugarren txapela da nafarrarentzat.

