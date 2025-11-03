Beste kirolak
Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
Euskal Herriko aizkora txapelduna ETBko Kirolak saioko platoan izango da, igandean laugarren aldiz irabazi eta gero. Elkarrizketa 20:35etik aurrera izango da ikusgai.
Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu EITBn, gaur gauean, 20:35etik aurrera, ETBko "Kirolak" saioko platoan.
Otsagabiko aizkolariak Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen igandean, erabateko nagusitasunez. Laugarren txapela da nafarrarentzat.