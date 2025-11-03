Beste kirolak
BIDASOA IRUN
Alex Mozasek Bidasoa Irunekin berritu du 2029ra arte
Bidasoa Irunek Alex Mozas entrenatzailearen kontratua berritu du, eta 2029ra arte jarraituko du taldean. Astelehen honetan baieztatu dute akordioa, komunikatu ofizial baten bidez.
Alex Mozas. Irudia: Bidasoa Irun
Alex Mozasek 2029. urtera arte berritu du kontratua Bidasoa Irunekin. Klubak nabarmendu duenez, "Alex Mozasek aparteko konpromisoa erakutsi du klubaren balio eta filosofiarekin, joko estilo lehiakorra sendotzea lortuz". Iritsi zenetik, madrildarrak nortasun sendoa eman dio taldeari, defentsako lanean eta talde kohesioan oinarrituta.
Gainera, zuzendaritzak azpimarratu duenez, "bere lidergoan eta epe luzerako kirol ikuspegian konfiantza osoa du". Mozasek azken denboraldi eta erdian zuzendu du talde irundarra, eta denboraldi horretan proiektu egonkor eta anbiziotsu bat finkatu du, jarraipena bermatu duten emaitzekin.
Lehen kanpaina osoan, entrenatzaileak mugarri historikoak sinatu ditu klubarentzat, hala nola EHF European Leagueko final-laurdenetarako txartela. Gainera, Irunen jokatutako Errege Kopako finalerdietara iristea lortu du. Era berean, taldea 2025/26 Europako ediziorako sailkatu da, Bidasoak bere zuzendaritzapean daraman goranzko joera berretsiz.