LIV Golf zirkuituko txapelketek 4 jardunaldi izanen dituzte, 2026ko denboralditik aurrera
Horrela, Jon Rahmek jokatzen duen LIV Golf zirkuituak PGA Tour zirkuitora hurbiltzeko saiakera egin du.
Jon Rahm; IRUDIA: EFE
Jon Rahmek jokatzen duen LIV Golf zirkuituak bere txapelketek lau jardunaldi izatea erabaki du, lehenago zituzten hiru jardunaldien ordez; hau da, 54 zulo izatetik 72 izatera pasatuko dira, hurrengo denboralditik aurrera.
Erabaki hau 2022an Saudi Arabiak finantzatutako zirkuituaren agerpenak sortutako haustura lasaitzera bideratuta dago.
LIVek (akronimo bat da hori, eta erromatar zenbakietan 54 erran nahi du) formatuan aldaketa izanen duela jakinarazi du, hau azkeneko hamarkadetan golfa gidatu duten arauekin hobekiago bat egiten duen formatu batera pasatzeko helburuarekin. Pauso hau osagarria da Saudi Arabiako zirkuitoaren zuzendari nagusi Scott O'Neil estatubatuarrak ekainaren 30ean emandakoarekin; O'Neilek LIVek Golfeko Munduko Sailkapenaren barne egoteko eskaera egin zuen, eta eskaera aztertzen ari dira.
LIVekin sortu zen formatu iraultzailea PGA Tour eta Europako DP World Tour zirkuituen formatu tradizionalaren aurka egoteak Golfeko Munduko Sailkapena jokalariak baztertzera behartu zuen; ondorioz, jokalari horietako aunitzek txapelketa handienetan lehiatzea ezinezkoa izan dute, izan ere, horietarako sailkapena rankingaren edo Europako edo Asiako zirkuituen txapelketen bidez lortu behar da.
Saudi Arabiako ligak eskaintzen zituen kontratu eta sari aberatsengatik proiektuan sartu ziren golf jokalarien presioak Zuzendaritza proiektua birformulatzera behartu dute, denboraldia 2026ko otsailean irekiko duen Riadeko txapelketatik aintzin; lau jardunaldietara zabaltzen da, jokalariek txapelketa handiak jokatzeko aukera gehiago izateko helburuarekin. Erabaki hau bultzatu duen jokalarietako bat Jon Rahm izan da; bizkaitarra LIVeko txapelduna izan da, orain arte bertan jokatu dituen bi denboraldietan.