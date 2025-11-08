Beste kirolak
EHF Europa Liga
Bera Berak eman du lehen kolpea Dijonen aurkako kanporaketan (22-19)
Agentziak | EITB
Donostiako taldeak 22-19 irabazi dio Dijon talde indartsuari eta, ondorioz, hiru goleko errenta izango du Frantzian jokatuko den itzuliko partida erabakigarrian.
Bera Bera eta Dijonen arteko partida. Argazkia: @ehfel_official
Super Amara Bera Berak Dijon ahaltsuari irabazi dio gaur Donostian (22-19), eta hiru goleko abantailarekin jokatuko du EFH Ligako multzoen fasera sailkatzeko kanporaketaren itzuliko partida, datorren asteburuan, Frantzian.
Imanol Alvarezen taldeak lan handia egin du defentsan, eta hori erabakigarria izan da. Carmen Arroyo bikain aritu da atzealdean; Nicole Wiggins eta Lucia Pradesek geldiketa erabakigarriak egin dituzte; eta Elke Kartsten eta Elena Amores, berriz, oso ondo ibili dira erasoko jokoan.
Dijon ere ondo aritu da defentsan, eta, ondorioz, lehen zatia oso parekatua izan da. Horrela, neurketan bigarren zatian erabaki da.
Frantziako taldeak aurrerapausoa eman du, eta Bera Berak Tchapchetek penaltiz egindako jaurtiketekin erantzun dio.
Norgehiagoka amaitzeko laurdena falta zenean, Dijonek berdinketa lortu du (16-16), eta etxeko taldea estutu du. Alabaina, pabiloian bildutako ikusleen animoek hauspotuta, Bera Berak laster lortu du berriro aurretik jartzea. Arroyok (2) eta Amoresek sartu dituzte golak (19-16).
Azken minutuak oso biziak izan dira. Dijonek alde bi golera murriztu du, baina Tchapchetek beste gol bat sartu du, eta neurketa 22-19 bukatu da.
Kanporaketa datorren asteburuan erabakiko da, Dijonen etxean, Frantzian, baina Bera Berak garaipen garrantzitsua lortu du gaur eta hiru goleko errenta izango du partida erabakigarrian.