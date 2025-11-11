Beste kirolak
BIDASOA vs SAINT-RAPHAËL VHB
Bidasoa Irun final-zortzirenetatik urrundu da Saint-Raphaëlen aurka 35-32 galdu eta gero
Talde irundarrak porrota jaso du Frantzian, eta horrek zaildu egin ditu Europako Ligan dituen aukerak; izan ere, itzulerako dueluan markagailuari buelta eman behar izango dio.
Bidasoa
Irudek Bidasoa Irun taldeakk 35-32 galdu du Saint-Raphaël VHBren aurka, Frantzian. Partidak hasiera orekatua izan du, bi taldeek asmatu dute erasoan, baina euskal taldeak bi kanporaketa izan ditu, eta horri esker Frantziako taldeak abantaila hartu du. Julen Mujika nabarmendu da lehen zatian, nahiz eta Bataillek eta Marescotek Saint-Raphaël beti aurretik mantentzeaz arduratu diren.
Frantziako taldeak eraso eraginkorrarekin ezarri du bere erritmoa eta, makilen azpian, Demaille inspiratu batekin. Alex Mozasek jokoa gelditzera behartu du horrek, bereak berdoitzeko asmoz. Bidasoakoen defentsak ordea, ez du konponbiderik aurkitu etxekoen abiadura geldiarazteko, Darielek atsedenaldira iritsi aurretik hainbat saiakera egin dituen arren.
Bigarren zatiak gidoi bera jarraitu du. Frantziarrek abantaila handitu dute irundarrek kanporaketekin sufritzen zuten bitartean, Jevticen deskalifikazioa barne. 0-4ko partzialak itxaropena itzuli die gipuzkoarrei azken txanpan, baina gol-trukeak porrota ekarri du.
Emaitza honekin, Bidasoak gutxienez lau goleko aldeaz irabazi beharko du Artalekun txapelketa kontinentalean bizirik jarraitzeko.
Fitxa teknikoa:
35 - Saint Raphael Var: Rataboul eta Demaille (atezainak), Lang (4), Dessites, Mapu (2), Chema Marquez (1), Leyvigne, Colman, Bataille (5), Augustine, Soares (2), Sergio Pérez (5), Marescot (3), Antonin (2), Brasseleur (5), Paschal (6, 4 pen.).
32 - Irudek Bidasoa-Irun: Maciel, Failde (atezainak); Xabi Tuá (1), Nevado (3), Gorka Nieto (4), Mujika (5), Xabi González (4), Esteban Salinas (3), Peciña, Jevtic (1), Dariel García (3), Piotr (1), Valles (3), Matheus, Furundarena, Cavero (4, 2 de pen).
Epaileak: Jovic eta Arnautovic (Bosnia-Herzegovina). Hiru aldiz baztertu zuten Jevtic (min. (36. irudia). Colman, Soares, Marescot, Sergio Pérez, Bataille Mujika, Valles, Nevado (2) eta Dariel ere kanpoan utzi zituzten.
Markagailua bost minuturo: 2-2; 5-5; 11-8; 13-11; 18-14; 20-18- atsedenaldia- 22-19; 25-20; 26-23; 28-25; 31-29; 35-32.
Intzidentziak: Europako Ligako hirugarren jardunaldiko partida, JF Krakowski pabiloian, 1.500 zale ingururen aurrean.