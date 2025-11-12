Beste kirolak
ESKUBALOIA
Bera Berak Beti Onak menderatu du euskal derbian (27-30)
EITB MEDIA
Talde nafarrak bigarren zati ona egin zuen arren, donostiarrak izan ziren nagusi, hiru goleko aldeaz, Atarrabian jokatutako partidan.
Beti Onak-Bera Bera derbiko irudia
Super Amara Bera Berak Replasa Beti Onaki irabazi zion, 27-30, asteartean Atarrabian jokatutako derbian, Guerreras Liga Iberdrolaren 11. jardunaldian. Nafarrek aurre egin zioten ligan galdu gabe jarraitzen duen liderrari, nahiz eta galdu.
Replasa Beti Onak indartsu hasi zen, 3-0 aurretik, Ayelen Garcia, Luzia Zamora eta Maria Brasilen golei esker. Donostiarrek bosgarren minutuan estreinatu zuten haien markagailua, Gavilanen eskutik, eta nafarrengana hurbildu ziren arren, Beti Onak zen nagusi (6-4) partidaren lehen ordu laurdenean. Hala eta guztiz ere, Bera Berak ondo erantzun zuen, Lyndie Tchaptchet kantxaratzearekin batera; hala, lau goleko abantaila zutela joan ziren aldageletara (11-15).
Bigarren zatian, Replasa Beti Onak Imanol Alvarezen taldearengana hurbildu zen, 17-18, eta berdintzera ere iritsi zen, 21-21, Zamoraren gol batekin. Etxekoak aurretik ipini ziren, 25-24, norgehiagoka amaitzeko hamar minutu falta zirela, baina Alvarezek neurketa berdindu zuen, eta ondoren, Somazak, Tchaptchetek, Alvarezek eta Erauskinek garaipena Donostiara eraman zuten: 25-29.