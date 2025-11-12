Beste kirolak
POU ANAIAK
Pou anaiek eskalada bide berri bat ireki dute Europako Mendietan
Ikerrek eta Eneko Pouk "Bizio txikiak" ireki dute, 285 metroko ibilbidea Pedabejo tiroan, bi lanegun gogorren ondoren. Eguraldi onak eta eskakizun teknikoak markatu dute esperientzia.
Pou anaiak, artxiboko irudia.
Iker eta Eneko Pou anaia arabarrek lorpen berri bat gehitu diote euren ibilbide alpinistikoari, Pedabejo tiroan, Europako Mendietan, bide berri bat irekiz. Ibilbideak 285 metroko luzera du eta itsas mailatik 2.189 metrora dago. "Bizio txikiak" izena jarri diote, eta eskalada librean osatu dute. Proiektu honekin, Iker Pou eremu batera itzuli da, non 2019an beste irekiera bat sinatu zuen Jon Gurutz Lazkoz eta Kiko Cerdarekin batera.
"Bi egun luzetan ireki genuen, gauez hasi eta ilunpetan itzultzen zaren egun horietan, baina eguraldia distiratsua izan zen, horman zehar gure mugimenduak berotu zituen eguzkiarekin eta haize-tantarik gabe, eta hori izaten da leku honetako arazoetako bat", azaldu du Iker Pouk igoeraren ondoren.
Lehenengo egunean, eskalatzaileek hormaren erdiraino egin zuten aurrera, baina hirugarren luzean zailtasun handiagoak izan zituzten kareharriaren konplexutasunagatik. "Hirugarrena irekitzeko konplexuagoa izan zen, kareharrizko itsaso batean sartu ginelako, aurrerapena eta aseguramendua askoz ere konplexuagoak ziren", gaineratu du Eneko Pouk.
Bigarren jardunaldian, alpinistak gailurrera iritsi dira, azken txanpa "askoz gogorrago eta arriskutsuago" bati aurre egin ostean. "Arazoa izan zen, sokaren luzera bihurria zenez, soka ez zela igarotzen, eta, beraz, besoekin indar handia egitea beste erremediorik ez nuela gora egiten jarraitzeko eta dorrearen amaierara iristeko", azaldu du Enekok, ibilbidearen azken zatian erortzeko zorian egon ondoren.
Arrakasta berri honen ondoren, Pou anaiek urtea zenbait hitzaldirekin itxiko dutela iragarri dute, euren esperientzia eta erronka alpetarrak publikoarekin partekatuz.