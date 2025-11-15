Beste kirolak
HIRUGARREN KANPORAKETA
Beti-Onakek lau golegatik menderatu Winterthur, European Cup txapelketako joanekoan (30-26)
A. A. | EITB
Atarrabiako taldeak altxor ederrarekin egingo dio aurre igande honetan bertan jokatuko den itzulerako neurketari.
Beti-Onak vs Winterthur. Argazkia: @Beti_guerreras
Replasa Beti-Onak 30-26 nagusitu zaio Suitzako Yellow Winterthur taldeari larunbat honetan, EHF European Cup txapelketari dagokion hirugarren kanporaketako joaneko neurketan.
Atsedenaldira gol bateko errentarekin iritsi da Nafarroako taldea (12-11), nahiz eta hiru goleko tartea zabaldu duen zenbait unetan hasierako txanpan (6-3 eta 7-4). Bigarren zatiko hasieran, ostera, beste martxa batekin kantxaratu dira etxekoak, eta berehala zabaldu dute zuloa markagailuan, sei goleko errenta izatera iritsi arte (24-18, 46. minutuan). Hortik eta aurrera, erabat kontrolpean izan du lehia Miguel Etxeberriak entrenatzen duen taldeak, eta, azkenerako, lau goleko aldearekin bereganatu du norgehiagoka.
Bi taldeek hala adostuta, kanporaketako bi partidak Atarrabian jokatuko dira asteburu honetan, Hermanos Indurain kiroldegian (hasiera batean itzulikoa Suitzan zen jokatzekoa), eta, hartara, itzulikoa bihar bertan (azaroak 16) izango da, 18:00etatik aurrera.
Kanporaketa hau gaindituz gero, final-zortzirenetara egingo lukete jauzi nafarrek.