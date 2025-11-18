Beste kirolak
Europa Kopa
Bursa Büyüksehir izango da Replasa Beti-Onaken arerioa Europa Kopan
EITB MEDIA
Hala egokitu da astearte honetan Vienan egindako zozketan. Joanekoa Atarrabian jokatuko dute, urtarrilaren 17an, eta itzulikoa, handik zazpi egunetara, Turkian.
Replasa Beti-Onak
Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir turkiarraren kontra jokatuko du Europa Kopako final zortzirenetan, astearte honetan Europako Eskubaloi Federazioak Vienan egindako zozketan egokitutakoaren arabera.
Talde nafarrak joaneko norgehiagoka etxean jokatuko dute, urtarrilaren 17an; itzulikoa, ordea, astebete geroago, Turkian. Beti-Onakek hirugarren errondan Yellow Winterthur suitzarra kanporatuta lortu zuen final zortzirenetarako txartela.
Ya tenemos rival para los octavos de final de la #EuropeanCup nos enfrentaremos al @bursabuyuksehir de #Turquía. Primer partido en el Hnos. Indurain 17.01.2026. #AurreraBeti!!! pic.twitter.com/Tr1r5qhv52— Club Deportivo Beti-Onak (@beti_onak) November 18, 2025