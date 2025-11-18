Itxi

Beste kirolak

Europa Kopa

Bursa Büyüksehir izango da Replasa Beti-Onaken arerioa Europa Kopan

EITB MEDIA

Hala egokitu da astearte honetan Vienan egindako zozketan. Joanekoa Atarrabian jokatuko dute, urtarrilaren 17an, eta itzulikoa, handik zazpi egunetara, Turkian.

  • Replasa Beti-Onak

    Replasa Beti-Onak

Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir turkiarraren kontra jokatuko du Europa Kopako final zortzirenetan, astearte honetan Europako Eskubaloi Federazioak Vienan egindako zozketan egokitutakoaren arabera. 

Talde nafarrak joaneko norgehiagoka etxean jokatuko dute, urtarrilaren 17an; itzulikoa, ordea, astebete geroago, Turkian. Beti-Onakek hirugarren errondan Yellow Winterthur suitzarra kanporatuta lortu zuen final zortzirenetarako txartela. 

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#