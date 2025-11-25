Beste kirolak
ESKUBALOIA
Irudek Bidasoa-Irunek final-zortzirenetarako txartela lortu du Potaissa Turda mendean hartuta (35-30)
Irungo taldeak landutako garaipena lortu du eta Europako Ligan jarraituko duela ziurtatu du matematikoki.
-
Gorka Nieto
Irudek Bidasoa-Irunek 35-30 irabazi dio Potaissa Turdari Artalekun, final-zortzirenetarako sailkapena berretsiz. Norgehiagoka Flensburgek multzoko beste pistan lortutako garaipenak baldintzatuta hasi da, emaitza horrek gipuzkoarren esku uzten baitzuen euren helburua garaipen propio batekin ziurtatzeko aukera.
Talde horiak eszenaratze sendo batekin erantzun du, defentsa bizi batekin eta Dariel Garcia eta Jon Vallesen hasierako eraginkortasunean oinarrituta. Hala ere, talde errumaniarrak, azken postuan iritsi den arren, ofizioa erakutsi du eta markagailua iraultzea lortu du etxekoak nahastuta utzi dituen partzial gogor baten ondoren.
Tarte kritiko horretan Gorka Nietoren irudia agertu da, bere hiru tantoek Bidasoa partidura itzuli eta harmailak suspertu dituzte. Bizkaitarraren bultzadari esker, irundarrek kontrola berreskuratu dute atsedenaldira iritsi aurretik, bigarren zatiari egonkortasun handiagoarekin aurre egiteko asmoz.
Bigarren zatia hasi ondoren, Xabi Gonzalezek Bidasoaren gutxieneko abantailei eutsi die, ez baita erabat eroso sentitu, Potaissa beti borrokalari baten aurrean. Minutuek aurrera egin ahala, euskaldunek desberdintasuna handitu dute, Nietoren eta Julen Mujikaren azken golei esker, Leo Macielen esku-hartzeek ondo babestuta, hurrengo kanporaketarako txartela itxi duen garaipena lortzeko.
Fitxa teknikoa:
35.-Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (atezainak), Xabi González (6), Esteban Salinas (2), Cavero (2), Furundarena, Mujika (10), Nevado, Peciña, Piotr (2), Valles (1), Dariel García (4), Gorka Nieto (8), Xabi Tuá, Jevtic, Matheus da Silva.
30.-Potaissa Turda: Popescu, Bastiurea, Bucataru (atezainak); Pop, Dumitriu (2), Alimentos (5), Ghivil (5), Lazar (1), Teodor Pintoiu (4), Piechowski (2), Mosic (1), Ghivil (2), Falavarjani (4), Thalmaier, Ghita (4).
Epaileak: Tatjana Prastalo eta Vesna Valvan (Bosnia-Herzegovina). Gorria zuzenean Piechowskiri (min. (43. irudia). Kanpoan utzi zituzten Dariel García, Peciña (2), Nevado, Matheus da Silva, Lazar, Ghita eta Dumitriu (2).
Markagailua bost minuturo: 3-2; 6-6; 7-10; 8-13; 15-14; 17-16- atsedenaldia- 20-19; 24-21; 29-25; 30-26; 33-26; 35-30.
Gertakariak: Irungo Artaleku kiroldegian jokatutako Europako Ligako laugarren jardunaldiko partida.