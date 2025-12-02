Beste kirolak
IRUDEK BIDASOA IRUN
Bidasoak galdu egin du Flensburgen partida oso lehiatu baten ostean (38-35)
EITB
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.
Julen Mujika. Irudia: CD Bidasoa Irun
IRUDEK Bidasoa Irun ospe handiko garaipena lortzetik oso gertu egon da SG Flensburg-Handewitten, Europako Ligako egungo txapeldunaren pistan, nahiz eta azkenean 38-35 galdu duen. Irundarrek izaera, erritmoa eta determinazioa erakutsi dituzte hasieratik. Alex Mozasen taldea 4-7ko emaitzarekin hasi da, Mielczarskiren golek eta Julen Mujikaren inspirazioak bultzatuta, kontrolari eutsi dio lehen zatiaren tarte handi batean, eta aurretik itxi du (16-17), eszenaratze ia bikain baten ostean.
Bigarren zatian, Flensburgek intentsitate fisikoa handitu du eta markagailuari buelta ematea lortu du 5-2ko partzialarekin, bere atezainean eta Golla eta Grgic talde internazionalaren bultzadan oinarrituta. Hala ere, Bidasoa ez da atzean geratu. Meritu handiko defentsak, Piotr eta Gorka Nietoren lan onak, baita Nevadoren bi dianak ere partidara itzuli dituzte gipuzkoarrak, 30-32, zortzi minutu baino gutxiagoren faltan, nahiz eta Xabi Tuá eta Rodrigo Salinas falta izan.
Azken txanpak emozioari eutsi dio, batez ere Darielen gol batek aldea tanto bakar batean utzi duenean (35-34). Flensburgek, ordea, hobeto kudeatu ditu azken erasoak eta 3-1eko partzialarekin garaipena lortu du. Emaitza gorabehera, Bidasoak bere irudia sendotu du txapelketako erraldoietako baten aurka, eta orain final-zortzirenetako kanporaketa nagusiari ekingo dio — Flensburg, Kiel eta Limogesekin batera —, puntuak lortzeko helburuarekin, aurten Europan dena lortu nahi duela baieztatzeko.
Fitxa teknikoa:
38 - Flensburg-Handewitt: Buric, Kevin Möller, Haidu (atezainak); Pytlick (5), Golla (9), Kirkelökke (7), Grgic (8, 3 pen.), Horgen (3), Volz (5, 2 pen.), Knutzen, Blagotinsek (1), Novak, Rithaphorn, Detlefsen, Tonnesen.
35 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (atezainak), Xabi González, Piotr (5), Esteban Salinas (2), Mujika (7), Nevado (5), Peciña, Furundarena, Valles, Dariel García (5, 3 de pen.), Gorka Nieto (5, 1 de pen.), Unai Barreto, Jevtic (3), Matheus da Silva, Cavero (3, 1 de pen.).
Markagailua bost minuturo: 1.3; 4-6; 7-9; 10-11; 13-14; 16-17- atsedenaldia- 19-19; 22-20; 27-24; 30-27; 35-32; 38-35.
Epaileak: Andreas Borge eta Magnus Nygren (Norvegia). Txartel gorria atera zioten Matheusi 20. minutuan. Blagotinsec eta Jevtic ere kanpoan utzi zituzten.
Intzidentziak: Flensburgeko (Alemania) Joule Arenan jokatutako Europako Ligako multzoen faseko seigarren eta azken partida, 4.000 zale ingururen aurrean.