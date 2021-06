Jon Rahm koarentenatik atera da, eta Estatu Batuetako Irekia presta dezake

Jon Rahm bizkaitarrak, munduko sailkapeneko hirugarren golf-jokalariak, larunbat honetan iragarri zuenez, bi emaitza negatibo jaso ditu 24 orduren buruan egindako covid-19a antzemateko testetan, eta, hartara, joan zen astean Memorial torneoan koronabirusagatik positibo eman ostean hasitako isolamendua uzteko baimena eman diote du. Horrenbestez, datorren astean, ekainaren 17tik 20ra jokatuko den Estatu Batuetako Irekia prestatzeko moduan dago.

"Azken 24 orduetan bi proba negatibo izan eta osasun agintarien oniritzia jaso ondoren, den Estatu Batuetako Irekia txapelketa prestatzeko unea da", idatzi du euskaldunak Twitter sare sozialean.

After two negative test in a 24 hour span and being cleared by health officials, it’s time to get ready for the US Open. Vamos!! pic.twitter.com/RmB7MGl0SA