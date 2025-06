Carlota Cigandak bere hirugarren txapelketa irabazi du LPGA zirkuituan

Carlota Cigandak bere hirugarren garaipena lortu du igande honetan LPGA zirkuituan, lehenengoa 2016an bere lehenengo biak lortu zituenetik. Nafarra Belmonteko Blythefield Country Clubean jokatutako Meijer LPGA Classic txapelketa irabazi du.

Gaurkoarekin, 35 urteko jokalari iruindarrak hamabi titulu ditu irabazi ditu profesionaletan, horietariko hiru LPGA zirkuituan, beste bat Hego Koreako zirkuituan eta zortzi Europako zirkuituan. Bere azken garaipena abenduaren 1ean lortu zuen Andaluzian, Espainiako Costa del Sol Irekian.

Ryder Cupen zazpi aldiz eta Olinpiar Jokoetan hirutan parte hartu duen nafarrak, 69, 67, 69 eta 67 kolpe egin ditu Meijer LPGA Classic txapelketako egun bakoitzean, 272 kolpe guztira (16 parearen azpitik).

Nafarrak kolpe bateko aldea atera dio txapelketa irabazteko lehian azken unerarte bizirik izan den Hye-Jin Choi hegokorearrari.

Carlota Ciganda with the near perfect approach on 17 gives her the birdie and now solo lead at -15 ¿ pic.twitter.com/G0Tjxius3y