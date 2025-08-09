Itxi

Alaves

Lagapena

Villalibrek utzita jokatuko du Racingen

EITB

  • Asier Villalibre. Argazkia: Alaves

Alavesek eta Racingek akordioa lortu dute Asier Villalibrek Kantabriako taldean utzita jokatzeko hastear den denboraldian.

Villalibre Athleticek utzita iritsi zen Alavesera, 2022-23 denboraldiko neguko merkatuan. Funtsezkoa izan zen EA Sports Ligara igotzeko, 6 gol sartu baitzituen, tartean 129. minutuan sartutako penalti historikoa, babazorroak maila gorenera itzultzeko balio izan zuena. 2024-25 denboraldian itzuli zen Gasteizera, fitxatuta, eta 18 partida jokatu zituen eta gol bat sartu.

